Американскому послу в Зимбабве посоветовали повеситься

Пресс-секретарь президента Зимбабве Джордж Чарамба резко отреагировал на критику посольства США ситуации с правами человека в стране.

Американские дипломаты заявили, что положение с соблюдением прав человека в Зимбабве продолжает ухудшаться. В пример они привели арест местного священника, который с помощью соцсетей инициировал протестное движение.

В ответ представитель главы государства назвал посла США Гарри К. Томаса-младшего «пережитком ужасной эпохи». «Он думает, что может нами командовать. Пусть он идет и повесится на банановом дереве», - цитирует Чарамбу издание Herald.

Он также добавил, что власти Зимбабве ожидают сигнала от новой администрации США.