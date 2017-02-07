Американскому послу в Зимбабве посоветовали повеситься
Пресс-секретарь президента Зимбабве Джордж Чарамба резко отреагировал на критику посольства США ситуации с правами человека в стране.
Американские дипломаты заявили, что положение с соблюдением прав человека в Зимбабве продолжает ухудшаться. В пример они привели арест местного священника, который с помощью соцсетей инициировал протестное движение.
В ответ представитель главы государства назвал посла США Гарри К. Томаса-младшего «пережитком ужасной эпохи». «Он думает, что может нами командовать. Пусть он идет и повесится на банановом дереве», - цитирует Чарамбу издание Herald.
Он также добавил, что власти Зимбабве ожидают сигнала от новой администрации США.
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