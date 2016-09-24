В американском лесу арестовали клоуна
В одном из лесов америкаснкого штата Кентукки полицейские задержали 20-летнего мужчину в костюме клоуна. Как уточняют "Вести ФМ" со ссылкой на Би-би-си, задержанный вызвал подозрение у стражей порядка тем, что уже несколько раз бесцельно бродил ночью среди деревьев.
Задержанному клоуну предъявлено обвинение в ношении маски в общественном месте и хулиганских действиях. Отмечается также, что арестовали мужчину неподалеку от жилого квартала.
По данным американских журналистов, ранее в лесах вблизи жилых массивов местные дети неоднократно видели клоунов, которые пытались их заманивать. В связи с этим полиция штата выпустила официальное предупреждение, что впредь в лесах будут задерживаться все подозрительные лица в клоунских нарядах.
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