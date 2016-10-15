Американского генерала удивили действия России в Сирии
Командующий вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес поражен действиями России при решении международных конфликтов. В частности, генерал заявил, что не ожидал решительных действий Москвы в "горячих" точках планеты.
Военный признался, что "был удивлен каждым серьезным шагом России" в ситуациях с конфликтами в Южной Осетии и на Украине, присоединением Крыма и операцией в Сирии, сообщает РИА Новости.
"Думаю, мы были слишком оптимистичны. Мы сократили число людей со знанием русского. Мы были слишком заняты набором людей, знающих арабский и пушту. Мы отвлеклись", — заявил Ходжес.
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