Американское телешоу прервала трансляция RT и песня в исполнении Эдуарда Хиля

Авторы известного американского телевизионного шоу The Late Show на телеканале CBS устроили небольшую пародию на недавний технический сбой на канале C-SPAN, когда трансляцию из Конгресса США прервал эфир российского канала RT.

Когда ведущий шоу Стивен Кольбер рассуждал на тему, как «русские сумели» прервать трансляцию и вставить свою, его монолог был неожиданно прерван якобы трансляцией RT с песней Эдуарда Хиля, - сообщает РИА «Новости».

- Непонятно, как это произошло, но многие опасаются, что это была атака хакеров. К счастью, меня заверили, что сигнал CBS защищен и Россия никак не сможет… – на этих словах Кольбера в эфире появилась песня Хиля.

Ранее, 12 января американский телеканал C-SPAN вместо прямого включения из конгресса десять минут транслировал передачу RT. Представители канала заявили, что причиной сбоя стала ошибка маршрутизации, а не хакерская атака.

Новости по теме
Теги:
Места: США
Следующая новость Молдавия пока не готова рисковать и признать Крым российским

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО