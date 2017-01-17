Американское телешоу прервала трансляция RT и песня в исполнении Эдуарда Хиля

Авторы известного американского телевизионного шоу The Late Show на телеканале CBS устроили небольшую пародию на недавний технический сбой на канале C-SPAN, когда трансляцию из Конгресса США прервал эфир российского канала RT.

Когда ведущий шоу Стивен Кольбер рассуждал на тему, как «русские сумели» прервать трансляцию и вставить свою, его монолог был неожиданно прерван якобы трансляцией RT с песней Эдуарда Хиля, - сообщает РИА «Новости».

- Непонятно, как это произошло, но многие опасаются, что это была атака хакеров. К счастью, меня заверили, что сигнал CBS защищен и Россия никак не сможет… – на этих словах Кольбера в эфире появилась песня Хиля.

Ранее, 12 января американский телеканал C-SPAN вместо прямого включения из конгресса десять минут транслировал передачу RT. Представители канала заявили, что причиной сбоя стала ошибка маршрутизации, а не хакерская атака.