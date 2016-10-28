Американское следствие признало смерть Михаила Лесина несчастным случаем

Смерть бывшего министра печати России Михаила Лесина, скончавшегося 6 ноября 2015 года в номере отеля Dupon Circle в центре Вашингтона, носила случайный характер.

К такому выводу пришли следователи, занимавшиеся выяснением причин смерти 57-летнего россиянина, - сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение, опубликованное в официальном твиттере прокуратуры в Вашингтоне.

Из документов следует, что Лесин незадолго до смерти употреблял алкоголь, но получил ранения, от которых скончался, когда находился в номере отеля один.