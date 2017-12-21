Американский зонд CAESAR слетает на комету за пробами

Американское авиакосмическое агентство NASA планирует отправить зонд на комету Чурюмова-Герасименко для отбора проб органики и летучих веществ.

По словам руководителя проекта Стива Сквайра, кометы сегодня являются наименее изученными объектами Солнечной системы. Однако они могут хранить в себе важную информацию о ее зарождении.

Ученые считают очень важным сохранить в замороженном состоянии летучие вещества с кометы до их доставки на Землю. С этой целью американский зонд оснастят разработанной в Японии капсулой. Она снабжена специальным тепловым щитом и способна предохранить содержимое от нагрева в несколько сотен градусов Цельсия.

На CAESAR установят ионный двигатель, что позволит ему относительно быстро достичь кометы. По предположениям американских специалистов, на Землю зонд должен вернуться в 2038 году, сообщает РИА «Новости».