Американский военный самолет совершил вылет к российским границам в Крыму

Самолет американских ВМС вновь совершил полет к границам России в Черном море вблизи Крыма.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайты, которые отслеживают передвижения военной авиации.

Установлено, что с авиабазы Сигонелла на Сицилии вылетел противолодочный самолет P-8A Poseidon. Он совершает полет с целью разведки.

Самолет пролетел над греческими и болгарскими территориями.

Сегодня утром над акваторией Черного моря также был замечен американский стратегический самолет-разведчик.