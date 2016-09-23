Американский военный самолет совершил вылет к российским границам в Крыму
Самолет американских ВМС вновь совершил полет к границам России в Черном море вблизи Крыма.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайты, которые отслеживают передвижения военной авиации.
Установлено, что с авиабазы Сигонелла на Сицилии вылетел противолодочный самолет P-8A Poseidon. Он совершает полет с целью разведки.
Самолет пролетел над греческими и болгарскими территориями.
Сегодня утром над акваторией Черного моря также был замечен американский стратегический самолет-разведчик.
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