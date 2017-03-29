Американский вице-адмирал призвал готовиться к войне в космосе

Заместитель главы Стратегического командования ВС США вице-адмирал Чарлз Ричард заявил о необходимости подготовки американской армии к возможным боевым действиям в космосе.

Я полагаю, лучший способ предотвратить войну — это подготовиться к ней, и мы должны дать всем понять, что готовы вести войну до победы везде, включая космическое пространство», - цитирует его Space.com.

Ричард отметил, что превосходству Штатов в военно-космической отрасли угрожают Россия и Китай, совершенствующие противоспутниковое оружие. «Хотя мы не находимся в состоянии войны в космосе, я не думаю, что космос можно было бы назвать мирным», - заявил вице-адмирал.