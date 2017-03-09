Американский ученый научил бороться с хронической усталостью
Американский ученый написал книгу, в которой рассказал, как легче всего избавиться от хронической усталости.
По мнению специалиста, человеку нужно спать не менее восьми часов в день. В процессе сна в организме восстанавливаются все жизненные процессы, а также вырабатывается гормон лептин, который способствует потере лишних килограммов.
Эксперт добавил, что человек должен избавиться от ненужных дел и посвятить освободившееся время сну. Для того, чтобы день был продуктивным, перед ним нужно хорошенько выспаться. Тогда не придется откладывать дела на ночь, - сообщает «ВладТайм».
Чтобы легче уснуть, специалист советует принимать ванну с солью, которая поможет расслабиться.
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