Американский ученый научил бороться с хронической усталостью

Американский ученый написал книгу, в которой рассказал, как легче всего избавиться от хронической усталости.

По мнению специалиста, человеку нужно спать не менее восьми часов в день. В процессе сна в организме восстанавливаются все жизненные процессы, а также вырабатывается гормон лептин, который способствует потере лишних килограммов.

Эксперт добавил, что человек должен избавиться от ненужных дел и посвятить освободившееся время сну. Для того, чтобы день был продуктивным, перед ним нужно хорошенько выспаться. Тогда не придется откладывать дела на ночь, - сообщает «ВладТайм».

Чтобы легче уснуть, специалист советует принимать ванну с солью, которая поможет расслабиться.