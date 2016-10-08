Американский сенатор внесет законопроект о введении санкций против РФ

Американский сенатор Кори Гарднер, относящийся к республиканской партии, хочет внести законопроект о введении санкций в отношении России из-за обвинения США в намеренных атаках якобы со стороны российских хакеров.

- Я планирую внести законопроект, предписывающий администрации ввести санкции против плохих российских деятелей, которые несут ответственность за вредоносную кибер-деятельность, - написал он в Twitter. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее в пятницу чиновники министерства внутренней безопасности США и Национальная разведка обвинили Москву в намеренном взломе почтовых серверов американских граждан и политических организаций с целью вмешательства в избирательный процесс в стране.