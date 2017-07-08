Американский сенат рассмотрит законопроект о новых санкциях против России

В США будет рассмотрен законопроект, предусматривающий введение ограничительных мер против России в связи с нарушением договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Инициатором такого законопроекта стал глава комитета по иностранным делам палаты представителей Америки Эд Ройс.

Он заявил: «Недавнее размещение (Россией — прим. РП) запрещенных ракет с ядерными боеголовками представляет серьезную угрозу для интересов США в области национальной безопасности».

Как пишет РИА Новости, такой законопроект позволит внести поправки в акт о национальной обороне страны. Авторы документа предлагают ввести санкции против России по РСМД, но о каких мерах идет речь, они не сообщают.

Договор по РСМД вводит запрет на использование баллистических ракет наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом применения от 500 до 5,5 тысячи километров. Глава МИД России Сергей Лавров не раз заявлял о реализации обязательств по РСМД со стороны России и отрицал нарушение договора, подписанного в 1987 году.