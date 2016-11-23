Американский Санта-Клаус внес Хиллари Клинтон в «список непослушных детей»

Руководство одного из торговых центров штата Флорида уволило артиста, подрабатывающего Санта-Клаусом, за то что он вел с детьми «взрослые разговоры». В частности, он сообщал фотографировавшимся с ним ребятишкам, что внес бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон в свой «список непослушных детей».

Впрочем, в конечном итоге над артистом сжалились и перевели его на другую точку, - сообщает ТАСС со ссылкой на газету Washington Post.

О том, что Санта ведет с малышами далеко не рождественские беседы, сообщила в соцсети Facebook одна из посетительниц торгового комплекса, которая услышала, как американский Дед Мороз призывал слушателей вести себя хорошо, в отличие от бывшего кандидата на пост президента США Хиллари Клинтон, которую пришлось в воспитательных целях наказать.

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