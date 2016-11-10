Американский самолет-разведчик замечен у российских рубежей на Балтике

Американский самолет разведчик RC-135W приблизился к Калининградской области, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

Самолет ВВС США с бортовым номером 62-4139 и позывным RUMPY25 вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании и приблизился к границам Калининградской области со стороны Польши для осуществления радиотехнической разведки российской территории.

Как отмечает «Интерфакс», это не разведывательный полет американского самолета у российских рубежей на юге Балтики на этой неделе.