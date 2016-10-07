Американский самолет приблизился к кораблям ВМФ РФ в Средиземноморье

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в пятницу совершил очередной разведывательный подлет к району восточного Средиземноморья, где, скорее всего, находятся корабли постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в регионе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайты, отслеживающие передвижения авиации.

По их информации, в настоящее время самолет с бортовым номером 168858, который вылетел утром с авиабазы Сигонелла на Сицилии, находится в районе к югу от Кипра. На нем выключен транспондер, передающий радиосигнал о местоположении воздушного судна и идентифицирующий его.

П предварительным данным, что самолет ВВС США проведет два-три часа из своего кругового восьмичасового полета в восточном Средиземноморье, наблюдая за российскими боевыми кораблями и базами в САР.