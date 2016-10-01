Американский самолет подлетел к пункту материально-технического обеспечения ВМФ РФ в САР
Американский противолодочный самолет, который сегодня совершал разведывательный полет в восточной части акватории Средиземного моря, приблизился к пункту материально-технического обеспечения ВМФ России в порту Тартус (Сирия).
В небе у побережья САР он провел около 30 минут, после чего отправился в сторону Ливана, сообщает Интерфакс.
Сейчас самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168858 продолжает свой полет в целях разведки.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
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