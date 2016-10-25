Американский самолет нанес удар по школе для девочек в иракском Мосуле
Самолет Военно-воздушных сил США 21 октября нанес авиаудар по школе для девочек, расположенной в южной части иракского города Мосул. Такое заявление сделал начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской.
- 21 октября самолет ВВС США нанес удар по школе для девочек Аль-Хадж Юнус, расположенной в южной части города Мосул, — цитирует Рудского ТАСС.
Ранее сообщалось, что от ударов, нанесенных коалицией во главе с Соединенными Штатами, в Мосуле погибло уже более 60 мирных жителей.
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