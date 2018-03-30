Американский суд признал кофе опасным для здоровья
Суд в штате Калифорния вынес решение по делу, длившемуся восемь лет и обязал производителей и продавцов кофе предупреждать потребителей об опасности напитка для здоровья.
В частности, они должны информировать покупателей о присутствии в кофе вещества акриламид, образующегося в процессе обжарки зерен. Оно опасно тем, что может провоцировать возникновение онкологии.
Аргументы о том, что концентрация акриламида в кофе ничтожна ответчикам не помогли, поскольку на практике им не удалось доказать безопасность этого вещества.
Неисполнение требования о предупреждении потребителей грозит производителям и продавцам кофе штрафами. Их размер пока не определен, сообщает телеканал «360».
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