Американский политик призвал к импичменту Трампа
Конгрессмен-демократ от штата Техас Эл Грин призвал начать импичмент президента США Дональда Трампа. По его словам, с таким предложением он готов выступить в Конгрессе США.
Ранее Грин обвинил Трампа в совершении преступления, подпадающего под импичмент.
По его мнению, американский лидер намеренно создал помехи законному расследованию связей его президентской кампании с представителями российских властей, которые с помощью киберпреступлений якобы обеспечили победу Трампа на президентских выборах, сообщает Интерфакс.
Следующая новость Роспотребнадзор опроверг информацию о ВИЧ-терроризме
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии