Американский политик призвал к импичменту Трампа

Конгрессмен-демократ от штата Техас Эл Грин призвал начать импичмент президента США Дональда Трампа. По его словам, с таким предложением он готов выступить в Конгрессе США.

Ранее Грин обвинил Трампа в совершении преступления, подпадающего под импичмент.

По его мнению, американский лидер намеренно создал помехи законному расследованию связей его президентской кампании с представителями российских властей, которые с помощью киберпреступлений якобы обеспечили победу Трампа на президентских выборах, сообщает Интерфакс.