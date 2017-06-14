Американский пенсионер получил шанс стать миллионером
Американский пенсионер, живущий в городе Скотсдейл в штате Аризона, в ближайшее время может стать миллионером благодаря неожиданной находке в собственном гараже.
Дело в том, что среди хранившегося у него старья мужчина обнаружил картину, которая оказалась полотном известного художника-экспрессиониста Джексона Поллока. До настоящего времени картина считалась утерянной.
В ближайшее время, после некоторой реставрации, полотно будет выставлено на торги. Эксперты полагают, что владелец произведения искусства может получить за него до 15 миллионов долларов, сообщает Nation News.
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