Американский пенсионер получил шанс стать миллионером

Американский пенсионер, живущий в городе Скотсдейл в штате Аризона, в ближайшее время может стать миллионером благодаря неожиданной находке в собственном гараже.

Дело в том, что среди хранившегося у него старья мужчина обнаружил картину, которая оказалась полотном известного художника-экспрессиониста Джексона Поллока. До настоящего времени картина считалась утерянной.

В ближайшее время, после некоторой реставрации, полотно будет выставлено на торги. Эксперты полагают, что владелец произведения искусства может получить за него до 15 миллионов долларов, сообщает Nation News.