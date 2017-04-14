Американский охотник нашел останки сородича Лохнесского чудовища

Останки необычного морского животного, которое жило в морях на территории современной Северной Америки приблизительно 70 миллионов лет назад, случайно обнаружил местный охотник.

По его словам, неестественный сородич мифического Лохнесского чудовища опроверг все представления ученых об эволюции длинношеих морских рептилий. Находка была сделана охотником Дэвидом Брадтом, который путешествовал по горам в северной части штата Монтана, выслеживая лосей и другую крупную дичь в ноябре 2010 года, - сообщают «РИА Новости».

В тот период его преследовали неудачи, поэтому устав от поисков мужчина спустился в одно из ущелий, в котором нашел останки уникального животного. Сперва охотник подумал, что нашел останки трицератопсов, которые будут интересны палеонтологам. Однако после изучения специалистов стало ясно, что останки принадлежат существу, которое жило в воде, а не на суше.