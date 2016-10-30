Американский миноносец «Карни» раньше срока покинул Черное море

Оснащенный системой противоракетной обороны «Иджис» миноносец ВМС США «Карни» вместо разрешенных трех недель провел в акватории Черного моря всего шестеро суток.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на турецкие информационные порталы, публикующие фотографии прохождения американского судна через Босфор в южном направлении.

Известно, что «Карни», предназначенный для обнаружения и перехвата баллистических ракет и нанесения высокоточных ударов крылатыми ракетами, заходил в румынский порт Констанца.

Наблюдатели не исключают, что возвращение «Карни» связано с вхождением в минувшую среду в Средиземноморье корабельной авианосной группы ВМФ России во главе с крейсером «Адмирал Кузнецов».