Американский конгрессмен считает недостаточными введенные против РФ санкции

Конгрессмен Адам Шифф заявил, что представители Демократической и Республиканской партии объединятся, чтобы принять дополнительные санкции против России, поскольку нынешних ограничительных мер недостаточно.

- Мы считаем, что нужно сделать еще больше. Честно говоря, не думаю, что уже принятые меры могут оказывать достаточный сдерживающий эффект, - цитирует Шиффа «Интерфакс» со ссылкой на издание The Hill.

По словам конгрессмена, в этом вопросе демократы и республиканцы готовы выступить единым фронтом.

- Вы увидите, что такие республиканцы, как сенаторы Маккейн и Грэм и другие объединятся, чтобы получить более мощный пакет санкций, - заявил политик.

По мнению Шиффа, входящего в комитет палаты представителей по делам разведки, со стороны конгресса можно ожидать «еще более решительных действий», если Дональд Трамп, став президентом США, попытается отменить санкции, введенные своим предшественником Бараком Обамой.