Американский конгрессмен считает недостаточными введенные против РФ санкции

Конгрессмен Адам Шифф заявил, что представители Демократической и Республиканской партии объединятся, чтобы принять дополнительные санкции против России, поскольку нынешних ограничительных мер недостаточно.

- Мы считаем, что нужно сделать еще больше. Честно говоря, не думаю, что уже принятые меры могут оказывать достаточный сдерживающий эффект, - цитирует Шиффа «Интерфакс» со ссылкой на издание The Hill.

По словам конгрессмена, в этом вопросе демократы и республиканцы готовы выступить единым фронтом.

- Вы увидите, что такие республиканцы, как сенаторы Маккейн и Грэм и другие объединятся, чтобы получить более мощный пакет санкций, - заявил политик.

По мнению Шиффа, входящего в комитет палаты представителей по делам разведки, со стороны конгресса можно ожидать «еще более решительных действий», если Дональд Трамп, став президентом США, попытается отменить санкции, введенные своим предшественником Бараком Обамой.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США
Следующая новость Мирзаеву могли отомстить за заступничество ирландскому бойцу Артему Лобову

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО