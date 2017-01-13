Американский конгрессмен назвал Росси глобальной угрозой

Спикер Палаты представителей Конгресса Пол Райан назвал Россию глобальной угрозой всему миру и посетовал на то, что президент США Барак Обама ввел санкции слишком поздно.

По мнению Райана, Штаты должны быть более активными в конфронтации с Россией.

Он также выразил уверенность в том, что Москва вмешивалась в ход президентских выборов в США и обвинил российское руководство в попытках расстроить интересы Вашингтона и «делегитимизировать демократии в других странах мира», сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

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Теги:
Места: Россия, США
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