Американский конгрессмен назвал Росси глобальной угрозой
Спикер Палаты представителей Конгресса Пол Райан назвал Россию глобальной угрозой всему миру и посетовал на то, что президент США Барак Обама ввел санкции слишком поздно.
По мнению Райана, Штаты должны быть более активными в конфронтации с Россией.
Он также выразил уверенность в том, что Москва вмешивалась в ход президентских выборов в США и обвинил российское руководство в попытках расстроить интересы Вашингтона и «делегитимизировать демократии в других странах мира», сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.
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