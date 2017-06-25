Американский конгресс рассмотрит два антироссийских законопроекта

Член Демократической партии в палате представителей Америки Максин Уотерс представила в конгресс два законопроекта, которые направлены против России.

Она призвала «заморозить» введенные прежней администрацией санкции против России, а также ограничить доступ к российской дипсобственности в штатах Нью-Йорк и Мэриленд, сообщает РИА Новости.

Уотерс подозревает команду Трампа и связанных с ним экс-советника Картера Пейджа, Майкла Флинна, зятя Джареда Кушнера и главу Госдепартамента Рекса Тиллерсона в заинтересованности в снятии антироссийских санкций, несмотря на попытки Москвы подорвать демократию в США. Депутат уточнила: «Мы должны следить за этой администрацией, и раз уж мы не можем быть уверены в том, что они не снимут или не ослабят антироссийские санкции, требуются сильные меры».

Максин Уотерс также обратила внимание на тот факт, что Белый дом намеревается вернуть российскую дипсобственность в обмен на строительство американского консульства в северной столице. Депутат предложила закрепить запрет на использование этой недвижимости законодательно.

На прошлой неделе сенат принял новые санкции против России и Ирана. Юристы администрации Трампа намерены выступить против положения, позволяющего сенату блокировать отмену ограничительных мер главой государства. Это положение расценивается как ущемление полномочий президента.