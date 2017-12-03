Американский журналист отстранен от работы за ошибку в репортаже о Майкле Флинне
Телеканал ABC отстранил от работы журналиста Брайана Росса, который допустил ошибку в репортаже о Флинне.
Как пишет «Новая газета», Росс со ссылкой на источник рассказал, что президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании в 2016 году попросил советника по национальной безопасности Майкла Флинна наладить контакты с чиновниками из России.
Позже источник заявил, что оговорился. Он пояснил, что Трамп в качестве президента США просил Флинна связаться с представителями из России для налаживания контактов для борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ – запрещена в РФ).
Журналиста отстранили от работы на четыре недели, все это время ему не будут платить зарплату. Трамп поздравил телеканал «с временным отстранением от работы Брайана Росса за его чудовищно недостоверный и лживый репортаж».
Майкл Флинн является фигурантом дела о вмешательстве России в выборы президента в США.
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