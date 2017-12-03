Американский журналист отстранен от работы за ошибку в репортаже о Майкле Флинне

Телеканал ABC отстранил от работы журналиста Брайана Росса, который допустил ошибку в репортаже о Флинне.

Как пишет «Новая газета», Росс со ссылкой на источник рассказал, что президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании в 2016 году попросил советника по национальной безопасности Майкла Флинна наладить контакты с чиновниками из России.

Позже источник заявил, что оговорился. Он пояснил, что Трамп в качестве президента США просил Флинна связаться с представителями из России для налаживания контактов для борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ – запрещена в РФ).

Журналиста отстранили от работы на четыре недели, все это время ему не будут платить зарплату. Трамп поздравил телеканал «с временным отстранением от работы Брайана Росса за его чудовищно недостоверный и лживый репортаж».

Майкл Флинн является фигурантом дела о вмешательстве России в выборы президента в США.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США
События: скандалы
Следующая новость В санатории Пензы девушка лишилась девственности из-за душа Шарко

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО