Американский журналист отстранен от работы за ошибку в репортаже о Майкле Флинне

Телеканал ABC отстранил от работы журналиста Брайана Росса, который допустил ошибку в репортаже о Флинне.

Как пишет «Новая газета», Росс со ссылкой на источник рассказал, что президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании в 2016 году попросил советника по национальной безопасности Майкла Флинна наладить контакты с чиновниками из России.

Позже источник заявил, что оговорился. Он пояснил, что Трамп в качестве президента США просил Флинна связаться с представителями из России для налаживания контактов для борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ – запрещена в РФ).

Журналиста отстранили от работы на четыре недели, все это время ему не будут платить зарплату. Трамп поздравил телеканал «с временным отстранением от работы Брайана Росса за его чудовищно недостоверный и лживый репортаж».

Майкл Флинн является фигурантом дела о вмешательстве России в выборы президента в США.