Американский журналист отказался извиняться за статью об убийстве Карлова
Журналист Герш Кунтцман отказался приносить извинения за свою статью в New York Daily News, которая, по мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, оправдывает убийство российского посла в Турции Андрея Карлова.
Он написал, что сделает это только в том случае, если Россия, в свою очередь, извиниться за совершенные нарушения международного права.
Журналист добавил, что осуждает насилие во всех формах. «Своей статьей я лишь пытался объяснить совершенное убийство и поместить его в контекст сегодняшнего дня», - заявил он.
Кунтцман также признал, что его статья о произошедшем в Анкаре вызвала недовольство у многих американцев. То, что они встали на сторону России в этом вопросе, он назвал «беспокоящей тенденцией».
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