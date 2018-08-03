Американский житель Аляски случайно приплыл в Россию
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Гражданин США Джон Мартин, задержанный на территории Чукотки заблудился из‐за сложных метеоусловий и случайно приплыл к берегам России.
46‐летнего американца нашли 1 августа в районе мыса Ньямби Чукотского муниципального района.
По словам Марии Захаровой, американец находится в удовлетворительном состоянии, он зарегистрирован на Аляске, живет в Анкоридже.
По словам самого американца, две недели назад он отправился в путешествие по реке Юкон на личной одноместной лодке, но заблудился и в итоге причалил к российскому берегу.
Теперь путешественник будет доставлен в Анадырь, передает «360».
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