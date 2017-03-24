Американский истребитель потерял в полете топливные баки
У истребителя ВВС США F-16 в ходе полета отвалились два подвесных топливных бака.
Инцидент произошел над территорией Южной Кореи. Упавшие на землю емкости до сих пор не найдены. Местные власти опасаются, что инцидент нанесет вред окружающей среде.
Американские военные подробностей происшествия не раскрывают. При этом они уверяют, что емкости были сброшен по инициативе пилота истребителя, который действовал в соответствии с правилами поведения в экстренных ситуация.
О пострадавших в результате инцидента не сообщается, передает агентство «Экономика сегодня».
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