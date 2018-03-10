Американский исполнитель представил официальный гимн ЧМ-2018

Американский певец Джейсон Деруло выложил на YouTube композицию, которая станет официальным гимном ЧМ-2018 по футболу.

Песня получила название Colors. Деруло выступит с ней на открытии турнира, передает «РИА Новости». Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России.

Соревнования стартуют 14 июня матчем между сборными России и Саудовской Аравии. Финальная игра пройдет 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 российских городах.

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Теги:
Места: Россия, США
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