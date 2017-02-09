Американский генерал обвинил Россию в поддержке талибов

Генерал Джон Николсон, возглавляющий воинский контингент США в Афганистане, заявил, что Россия, наряду с Ираном и Пакистаном, поддерживает радикальное движение «Талибан».

«Я по-прежнему обеспокоен влиянием некоторых внешних игроков, в особенности Пакистана, России и Ирана, которые продолжают легитимизировать и поддерживать «Талибан», - цитирует генерала РИА «Новости».

По его словам, подобные действия указанных стран, подрывают усилия правительства Афганистана, направленные на создание стабильности, а также цели НАТО в ближневосточном государстве.

Такие обвинения звучат далеко не впервые. Российская сторона каждый раз подчеркивает, что не вмешивается в афганский конфликт и все контакты с властями страны направлены на его разрешение.