Американский генерал обвинил Россию в поддержке талибов
Генерал Джон Николсон, возглавляющий воинский контингент США в Афганистане, заявил, что Россия, наряду с Ираном и Пакистаном, поддерживает радикальное движение «Талибан».
«Я по-прежнему обеспокоен влиянием некоторых внешних игроков, в особенности Пакистана, России и Ирана, которые продолжают легитимизировать и поддерживать «Талибан», - цитирует генерала РИА «Новости».
По его словам, подобные действия указанных стран, подрывают усилия правительства Афганистана, направленные на создание стабильности, а также цели НАТО в ближневосточном государстве.
Такие обвинения звучат далеко не впервые. Российская сторона каждый раз подчеркивает, что не вмешивается в афганский конфликт и все контакты с властями страны направлены на его разрешение.
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