Американский дрон провел разведку у берегов Крыма

Американский беспилотник RQ-4A Global Hawk провел разведку у побережья Крыма, следует из данных сервиса слежения за перемещением авиации CivMilА.

Летательный аппарат с бортовым номером 10-2043 в течение нескольких часов совершал пролеты на высоте 16 тысяч метров вдоль западного и южного побережий полуострова.

Кроме того, в районе Севастополя RQ-4A Global Hawk приближался к берегу на расстояние около 30 километров, а в районе Алупки — на 34 километра.

Американский дрон-разведчик также пролетел вдоль линии разграничения в Донбассе, сообщает «РИА Новости».

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