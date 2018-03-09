Американский дрон провел разведку у берегов Крыма
Американский беспилотник RQ-4A Global Hawk провел разведку у побережья Крыма, следует из данных сервиса слежения за перемещением авиации CivMilА.
Летательный аппарат с бортовым номером 10-2043 в течение нескольких часов совершал пролеты на высоте 16 тысяч метров вдоль западного и южного побережий полуострова.
Кроме того, в районе Севастополя RQ-4A Global Hawk приближался к берегу на расстояние около 30 километров, а в районе Алупки — на 34 километра.
Американский дрон-разведчик также пролетел вдоль линии разграничения в Донбассе, сообщает «РИА Новости».
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