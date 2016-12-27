Американский демократ извинился за оскорбительный пост о жертвах Ту-154

Член исполнительного совета отделения Демократической партии в Калифорнии Хуссам Айлуш принес извинения за оскорбительный пост по поводу авиакатастрофы Ту-154 в Сочи.

«Я не стыжусь признать свою ошибку. Мое сообщение было ошибочным, и я искренне извиняюсь перед людьми, которых оно задело, особенно перед семьями и близкими ни в чем не повинных людей, погибших в авиакатастрофе», — цитирует RT запись, сделанную Айлушем на странице в Facebook.

По словам американского демократа, когда он писал свой первоначальный пост, то не знал, что в потерпевшем крушение самолета находились не только военнослужащие.

Ранее Айлуш написал в своем Twitter: «Я опечален катастрофой российского военного самолета. Ту-154 мог вместить до 180 военных вместо всего лишь 92!»

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Места: Россия, США
События: происшествия
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