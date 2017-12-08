Американский боксер хочет получить гражданство РФ

Американский боксер Флойд Мейвезер-младший хочет стать гражданином России.

По словам спортсмена, он собирается заняться в Москве бизнесом и уже присматривает себе квартиру в российской столице.

«Мы бы хотели заняться здесь чем-то, связанным с боксом, может в банковской сфере, а может в недвижимости, а еще помогать людям, которым меньше повезло в жизни», - цитирует «ТВ Центр» слова боксера.

Ранее российское гражданство получил экс-чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.