Американский боксер хочет получить гражданство РФ
Американский боксер Флойд Мейвезер-младший хочет стать гражданином России.
По словам спортсмена, он собирается заняться в Москве бизнесом и уже присматривает себе квартиру в российской столице.
«Мы бы хотели заняться здесь чем-то, связанным с боксом, может в банковской сфере, а может в недвижимости, а еще помогать людям, которым меньше повезло в жизни», - цитирует «ТВ Центр» слова боксера.
Ранее российское гражданство получил экс-чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.
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