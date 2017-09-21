Американский боксер Андре Уорд покидает спорт

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Андре Уорд объявил о завершении спортивной карьеры.

О причине такого решения он написал на своем сайте: «Я ухожу, потому что мое тело больше не может справляться с нагрузками, я больше не испытываю прежнего желания сражаться».

Уорд также отметил, что мечтал о завершении карьеры, находясь на вершине. Он добавил, что получил от большого спорта даже больше, чем мог предполагать.

За свою карьеру Уорд провел 32 боя, не потерпев ни одного поражения. В 16 он одержал победы нокаутом. В последних двух поединках его противником был российский спортсмен Сергей Ковалев.