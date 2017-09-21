Американский боксер Андре Уорд покидает спорт
Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Андре Уорд объявил о завершении спортивной карьеры.
О причине такого решения он написал на своем сайте: «Я ухожу, потому что мое тело больше не может справляться с нагрузками, я больше не испытываю прежнего желания сражаться».
Уорд также отметил, что мечтал о завершении карьеры, находясь на вершине. Он добавил, что получил от большого спорта даже больше, чем мог предполагать.
За свою карьеру Уорд провел 32 боя, не потерпев ни одного поражения. В 16 он одержал победы нокаутом. В последних двух поединках его противником был российский спортсмен Сергей Ковалев.
Следующая новость По факту пожара в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии