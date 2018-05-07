Американский беспилотник провел разведку над Донбассом
Американский беспилотный самолет-разведчик RQ-4B провел разведку в небе над Донбассом, следует из данных сервиса слежения за полетами ItaMilRadar.
Уточняется, что беспилотник с бортовым номером 10-2043 взлетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии.
Летательный аппарат около двух часов кружил вблизи территории Донбасса в районе Славянска.
Ранее стратегический разведывательный беспилотник США RQ-4A Global Hawk также был замечен в небе над Донбассом, сообщает «РИА Новости».
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