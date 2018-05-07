Американский беспилотник провел разведку над Донбассом

Американский беспилотный самолет-разведчик RQ-4B провел разведку в небе над Донбассом, следует из данных сервиса слежения за полетами ItaMilRadar.

Уточняется, что беспилотник с бортовым номером 10-2043 взлетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии.

Летательный аппарат около двух часов кружил вблизи территории Донбасса в районе Славянска.

Ранее стратегический разведывательный беспилотник США RQ-4A Global Hawk также был замечен в небе над Донбассом, сообщает «РИА Новости».