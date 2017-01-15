Американский аферист монополизировал продажу шоколада в тюрьме
Американец Бернард Мэдофф, отбывающий длительный срок в тюрьме, создал успешный бизнес по месту заключения.
По словам журналиста Стива Фишмана, Мэдофф монополизировал продажу горячего шоколада, скупив все упаковки с лакомством в тюремном магазине, сообщает издание MarketWatch.
Мэдофф был арестован в 2008 году и приговорен к 150 годам тюрьмы. Ранее от деятельности созданной им финансовой пирамиды пострадали миллионы американцев. Общий ущерб превышает 60 миллиардов долларов.
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