Американским военным в Сирии мешает российская система ПВО
Новые системы ПВО, размещаемые Россией в Сирии, вызвали недовольство у американских военных.
По словам представителя Центрального командования генерала Джозефа Вотела, размещение и использование РФ систем «земля-воздух» может ограничить свободу маневров военных США, передает URA.RU.
При этом он отметил, что во избежание различных неприятных инцидентов сотрудничество между США и РФ в Сирии может быть расширено.
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