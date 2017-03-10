Американским военным в Сирии мешает российская система ПВО

Новые системы ПВО, размещаемые Россией в Сирии, вызвали недовольство у американских военных.

По словам представителя Центрального командования генерала Джозефа Вотела, размещение и использование РФ систем «земля-воздух» может ограничить свободу маневров военных США, передает URA.RU.

При этом он отметил, что во избежание различных неприятных инцидентов сотрудничество между США и РФ в Сирии может быть расширено.