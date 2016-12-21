Американским тренерам по плаванию запретили работать с россиянкой Юлией Ефимовой

Четырехкратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала, что американским тренерам запретили работать с ней.

- Есть очень хорошие тренеры, особенно один, мы с ним были полтора месяца в контакте, сначала было все хорошо, а потом этот специалист резко отказался от сотрудничества. Когда мы начали узнавать у моего бывшего тренера Дэвида Сало, кого бы он посоветовал из американских тренеров, то он категорически сказал, что никто из американцев не будет работать со мной. По его словам, всем им запрещают меня тренировать, - цитирует Ефимову ТАСС.

По словам спортсменки, эту информацию ей подтвердил еще один специалист из США.

- Я подумала: ну и ладно, у меня есть папа-тренер, знаю, что этот человек никогда меня не бросит, даже если весь мир откажется от меня, - подчеркнула Ефимова.

Перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро Ефимова была отстранена от соревнований за употребление мельдония, но через несколько месяцев все обвинения с нее были сняты. Россиянка завоевала на Играх-2016 две серебряные медали, но при этом постоянно подвергалась обструкции со стороны зрителей и соперниц.