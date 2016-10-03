Два американских военных самолета приблизились к границе РФ на Черном море

Два американских разведывательных самолета в понедельник совершают разведывательные полеты близ черноморского побережья Кавказа и Крыма.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные сайты, которые отслеживают передвижения военной авиации.

По их информации, патрульный противолодочный самолет ВМС США Р-8А Poseidon с бортовым номером 168859, вылетевший рано утром с авиабазы Сигонелла на Сицилии, в настоящее время ведет разведку в восточной части Черного моря близ побережья Краснодарского края.

Второй - стратегический самолет-разведчик ВВС США RC-135W, вылетевший с авиабазы Суда-бей на греческом острове Крит, осуществляет полет к юго-западу от Крыма.