Два американских военных самолета приблизились к границе РФ на Черном море
Два американских разведывательных самолета в понедельник совершают разведывательные полеты близ черноморского побережья Кавказа и Крыма.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные сайты, которые отслеживают передвижения военной авиации.
По их информации, патрульный противолодочный самолет ВМС США Р-8А Poseidon с бортовым номером 168859, вылетевший рано утром с авиабазы Сигонелла на Сицилии, в настоящее время ведет разведку в восточной части Черного моря близ побережья Краснодарского края.
Второй - стратегический самолет-разведчик ВВС США RC-135W, вылетевший с авиабазы Суда-бей на греческом острове Крит, осуществляет полет к юго-западу от Крыма.
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