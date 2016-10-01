Два американских самолета приблизились к кораблям РФ в Средиземноморье

Два самолета ВВС и ВМС США совершили вылет к черноморскому побережью России и акватории восточной части Средиземного моря, где, предположительно, находятся корабли российского постоянного оперативного соединения в регионе.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные сайты.

По данным СМИ, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4138 и позывным NAOMI48, вылетевший с утра с авиабазы Суда-бей на гострове Крит (Греция), в настоящее время совершает полет к юго-западу от побережья российского полуострова Крым.

Еще один самолет, выполняющий полет - патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168858. Он поднялся в воздух с авиабазы Сигонелла на Сицилии, ведет разведку в восточной части Средиземноморья неподалеку от Кипра.

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