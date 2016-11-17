Американские законодатели готовят ответ на действия России

Сенаторы США начали разработку законопроекта, который станет ответом США на действия России на Украине и в Сирии, а также попытки повлиять на результаты президентских выборов. Об этом заявил сенатор Бен Кардин.

Он назвал Россию «серьезным вызовом для Америки, а ее поведение на мировой арене – «хулиганским», передает ТАСС. По словам сенатора, Штаты дадут всеобъемлющий ответ на любое нападение, независимо от того, совершено оно с помощью истребителя или компьютерной мыши.

Кардин не раскрыл подробностей законопроекта, но допустил, что, помимо всего прочего, он может предусматривать введение дополнительных санкций против РФ.