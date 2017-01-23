Американские юристы хотят подать в суд на Трампа
Юристы США намерены подать иск против президента страны Дональда Трампа. Они считают, что своими действиями глава государства нарушает конституцию страны.
Иск собирается подавать организация «Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне», сообщает агентство «Экономика сегодня» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Ее представители пояснили, что Трамп, вступив в должность президента, отошел от управления своими компаниями, но не отказался от прав собственности на них и не распродал принадлежащие ему активы. В этом случае, вся прибыл от них считается вознаграждением главе государства, получение которого противоречит законам страны.
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