Американские военные заявили об опасном сближении с самолетами РФ в Сирии
Российские и американские военные самолеты опасно сблизились в небе над Сирией. Такое заявление сделал командующий ВВС США Джеффри Хэрриджин.
По словам военачальника, инцидент произошел 17 октября, - сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.
Российская сторона пока не прокомментировала это заявление.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин выразил недовольство действиями российских военных во время инцидента с опасным сближением авиации РФ с кораблями НАТО.
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