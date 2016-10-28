Американские военные заявили об опасном сближении с самолетами РФ в Сирии

Российские и американские военные самолеты опасно сблизились в небе над Сирией. Такое заявление сделал командующий ВВС США Джеффри Хэрриджин.

По словам военачальника, инцидент произошел 17 октября, - сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

Российская сторона пока не прокомментировала это заявление.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин выразил недовольство действиями российских военных во время инцидента с опасным сближением авиации РФ с кораблями НАТО.