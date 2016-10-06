Американские военные заявили о высокой вероятности войны с Россией

В ходе семинара с участием высшего штабного командования США, проходившего на этой неделе в Пентагоне, американские генералы заявили, что вероятность скорой войны против России весьма высока.

В частности, об этом говорил заместитель начальника штаба армии сухопутных войск США генерал-лейтенант Джозеф Андерсон.

- Существует реальная угроза безопасности США со стороны современных национальных государств, ведущих себя агрессивно в условиях милитаризованного соперничества. На кого это похоже? На Россию? – цитирует военачальника ТАСС со ссылкой на газету Independent.

Еще более конкретно высказался начальник штаба армии США генерал Марк Милли заявивший, что возможность вооруженного конфликта, о котором говорил Андерсон, является «почти гарантированной».

Участники семинара сошлись во мнении, что Китай также представляет угрозу национальной безопасности США, но пока эта страна не располагает достаточными силами, чтобы противостоять американской военной силе.

В свою очередь генерал-майор Уильям Хикс, работающий в штабе армии США, подчеркнул, что Пентагон готовится к военным действиям таких масштабов, с которыми армия США не сталкивалась со времен войны в Корее.

- Конфликт с применением неядерных сил в ближайшем будущем будет смертоносным и быстрым, - уверен Хикс.