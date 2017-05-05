Американские военные признались в авиаударе по мечети в САР
Под авиаудар ВВС США в Сирии попало здание, относящееся к религиозно-храмовым сооружениям.
Инцидент произошел в середине марта. Удар американской авиации пришелся по мечети в районе Аль-Джины. Данный факт признал один из сотрудников Пентагона, сообщает агентство URA.RU со ссылкой на телеканал СNN.
В результате налета погибли свыше 40 человек, большинство из которых были мирными жителями. Первоначально военное ведомство США утверждало, что целью атаки было соседнее здание, где якобы проходила встреча боевиков.
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