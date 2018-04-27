Американские военные будут учить русский язык

Военнослужащим Нацгвардии США в штате Алабама предстоит задача по освоению русского языка.

Министерство армии США намерено приобрести для них соответствующие аудиопрограммы. Ведомство планирует раздать нацгвардейцам портативные аудиоплееры, чтобы они могли изучать язык в походных условиях, передает «ФедералПресс».

Кроме того, в планах министерства обучить американских военных испанскому и французскому языкам.