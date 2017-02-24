Американские ведьмы объединяются для «изгнания» Трампа

Женщины, называющие себя колдуньями, разместили в социальной сети Facebook призыв начать регулярные магические ритуалы, чтобы противодействовать силам президента США Дональда Трампа.

Американские ведьмы призывают всех своих коллег проводить с 24 февраля регулярные магические ритуалы, призванные «сковать Трампа и всех тех, кто ему способствует».

В сообщении также отмечается, что ритуал имеет более сильное воздействие, если проводить его «при убывающей Луне».

Все участники шабаша должны заранее запастись фотографией Трампа малого размера, колодой карт Таро, свечным огарком оранжевого цвета, иголкой или мелким гвоздиком, белой свечой, водой, солью, пером любой птицы, зажигалкой и песком. Особо ответственные могут также обзавестись для ритуала кусочками серного колчедана, серой, черными нитками и одной морковкой, сообщает ТАСС.