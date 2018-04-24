Американские СМИ уличили Пентагон во лжи

Американское издание The National Interest заподозрило Пентагон в намеренном занижении эффективности российских средств ПВО, чтобы отговорить Турцию от покупки зенитно-ракетных комплексов С-400.

Как отмечает журнал, Минобороны США неоднократно заявляло о «неэффективности» российских ПВО.

Тем не менее, США инвестируют миллиарды долларов в развитие технологий по скрытности, чтобы обойти эти ПВО.

В конце года Россия и Турция подписали кредитное соглашения по поставкам С-400.

В ночь на 14 апреля США совместно с Великобританией и Францией выпустили по территории Сирии 103 ракеты, 70 из которых были сбиты сирийскими ПВО. В Пентагоне заявили, что это ложная информация, и всем ракетам США удалось ударить по цели, сообщает «Национальная служба новостей».