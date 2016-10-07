Американские ученые создали транзистор размером в нанометр
Американским физикам из университета Беркли удалось почти невозможное – они создали первый в мире транзистор с размером затвора в один нанометр. Это самый миниатюрный транзистор в мире.
Транзистор состоит из трех слоев – подложки из кремния, пластинки из диоксида циркония, проходящей через него углеродной нанотрубки, и тонкой пленки из дисульфида молибдена, соединяющей исток и сток транзистора.
Как объясняют ученые, дисульфид молибдена обладает более высоким сопротивлением, чем кремний, благодаря чему даже небольшие затворы, состоящие из одной нанотрубки, способны вырабатывать достаточно сильное электрическое поле.
К сожалению, такой маленький прибор пока не готов к использованию в нормальных компьютерных чипах – их пока нельзя печатать при помощи существующих сегодня промышленных технологий изготовления транзисторов, сообщает РИА Новости.
Нанометр – одна миллиардная часть метра. Увидеть невооруженным глазом объект такого размера невозможно.
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