Американские ученые создали транзистор размером в нанометр

Американским физикам из университета Беркли удалось почти невозможное – они создали первый в мире транзистор с размером затвора в один нанометр. Это самый миниатюрный транзистор в мире.

Транзистор состоит из трех слоев – подложки из кремния, пластинки из диоксида циркония, проходящей через него углеродной нанотрубки, и тонкой пленки из дисульфида молибдена, соединяющей исток и сток транзистора.

Как объясняют ученые, дисульфид молибдена обладает более высоким сопротивлением, чем кремний, благодаря чему даже небольшие затворы, состоящие из одной нанотрубки, способны вырабатывать достаточно сильное электрическое поле.

К сожалению, такой маленький прибор пока не готов к использованию в нормальных компьютерных чипах – их пока нельзя печатать при помощи существующих сегодня промышленных технологий изготовления транзисторов, сообщает РИА Новости.

Нанометр – одна миллиардная часть метра. Увидеть невооруженным глазом объект такого размера невозможно.