Американские ученые разгадали секрет вечной жизни
Американские ученые активно работают над вопросом вечной жизни. Уже разработан теоретический метод продлить человеческую жизнь на неопределенный срок . Об этом сообщает портал «Народные новости».
За основу метода была взята концепция, разработанная много лет назад писателем, специализирующимся на фантастике. По словам ученых, человек сможет стать бессмертным, если переместить его сознание и всю накопленную в теле информацию в новое, специально выращенное для него тело.
Сотрудники Техасского Университета заявили, что в будущем будут проведены эксперименты с добровольцами, которые будут готовы рискнуть собственной жизнью и душой во благо прогресса науки.
Ученые уверены, что уже через 29 лет перенос сознания человека в другое тело станет возможным.
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