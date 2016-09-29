Американские ученые разгадали секрет вечной жизни

Американские ученые активно работают над вопросом вечной жизни. Уже разработан теоретический метод продлить человеческую жизнь на неопределенный срок . Об этом сообщает портал «Народные новости».

За основу метода была взята концепция, разработанная много лет назад писателем, специализирующимся на фантастике. По словам ученых, человек сможет стать бессмертным, если переместить его сознание и всю накопленную в теле информацию в новое, специально выращенное для него тело.

Сотрудники Техасского Университета заявили, что в будущем будут проведены эксперименты с добровольцами, которые будут готовы рискнуть собственной жизнью и душой во благо прогресса науки.

Ученые уверены, что уже через 29 лет перенос сознания человека в другое тело станет возможным.